إقتصاد

انهيار منظومة الكهرباء العراقية وسط موجة برد شديدة

Lebanon 24
22-01-2022 | 23:23
A-
A+
Doc-P-910260-637785163153777514.jpg
Doc-P-910260-637785163153777514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني العراقيون هذه الأيام، وهم في خضم موجة برد شديدة تضرب البلاد وصلت درجاتها في بعض المناطق إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر، من تراجع شديد في تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية، ما يعني حرمان معظم العوائل من وسائل التدفئة (سخانات المياه، المدافئ) التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل أساسي.
وتسبب الانهيار شبه التام في المنظمة الكهربائية بانحسار تجهيز المنازل إلى نحو 4 - 5 ساعات في اليوم الواحد وخصوصاً في العاصمة بغداد وبعض محافظات وسط البلاد، ما يضطر السكان إلى الاعتماد على محطات التوليد الأهلية التي تكفي في العادة لتشغيل مصابيح الإنارة وبعض الأجهزة المنزلية البسيطة.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى قال لـ"الشرق الأوسط": "المنظومة الكهربائية انهارت بشكل تام على خلفية إعلان الوزارة فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة بسبب انحسار إطلاقات الغاز المورد والأحوال الجوية".
وعن أسباب الانهيار يؤكد موسى أن "إيران أوقفت إمدادات أربعة خطوط تجهيز رئيسية (عمارة - كرخة، سربيل زهاب – خالص، مرساد – ديالى، خرمشهر - بصرة) التي تزود العراق بنحو 1100 ميغاواط".
المصدر: الشرق الاوسط

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:30 | 2022-01-23
10:00 | 2022-01-23
09:30 | 2022-01-23
09:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website