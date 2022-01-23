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تصريح هامّ لرئيس "فايزر" حول لقاح كورونا السنوي... هذا ما كشفه

Lebanon 24
23-01-2022 | 00:30
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر  ألبرت بورلا إنّ التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.


وفي مقابلة، سُئل بورلا عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دوري فأجاب "هذا لن يكون سيناريو جيدا. ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مرة في العام".

وأضاف "مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه".
المصدر: سكاي نيوز
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