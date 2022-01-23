عربي-دولي

وزيرة سابقة: تمت إقالتي من منصبي بسبب عقيدتي الإسلامية

Lebanon 24
23-01-2022 | 01:00
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قالت وزير الدولة للنقل السابقة في بريطانيا، النائبة المحافظة الحالية في برلمان البلاد، نصرت غني، إنها أقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 بسبب عقيدتها الإسلامية.

وفي حديث لصحيفة "صنداي تايمز" نشر السبت أوضحت غني، النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عاما من عمرها، التي استبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020، أن مسؤولا عن الانضباط في البرلمان أبلغها في حينه بأن "ديانتها الإسلامية طرحت كقضية" خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.

وقال المسؤول، حسب تصريح غني، إن "واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح".

وعلقت النائبة البريطانية على ذلك مصرحة: "كان الأمر يشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والضعف".

وأضافت أنها التزمت بالصمت بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلا من قبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية، ما سيمثل ضربة إلى حياتها المهنية وسمعتها.
المصدر: روسيا اليوم
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