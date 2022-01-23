هذا البلد هو الأول عربياً بإصابات كورونا!

دفع انتشار فيروس كوفيد-19 في العراق وخاصة المتحور "أوميكرون"، السلطات التعليمية لتعطيل المدارس في محافظة كركوك شمالي البلاد، لتفشي الوباء الكبير بين التلاميذ والكوادر التعليمية.وأظهر إحصاء لموقع worldometer المختص برصد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، خلال شهر كانون الثاني الجاري، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، ترتيبا جديدا في تسلسل الدول الأكثر تسجيلا لإصابات كوفيد-19.ووفق الترتيب الجديد، حلّ العراق هو بالمرتبة 27 عالميا، والأولى عربيا من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا.وتعليقا على الارتفاع الكبير في إصابات كورونا، وانتشار "أوميكرون" الواسع، قال مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "مع الأسف البلاد عامة وكركوك خاصة، تشهد ارتفاعا مخيفا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وخاصة أوميكرون، حيث يبلغ معدل الإصابات اليومي في كركوك مثلا ألف حالة، ولهذا قررنا تعطيل الدوام الرسمي والمدرسي في المحافظة لعدة أيام لتخفيف حدة الموجة، لكننا نأمل أن يستأنف الدوام الأسبوع القادم".