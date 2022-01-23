"واشنطن بوست": ما مدى استعداد الغرب للدفاع عن أوكرانيا؟

إنّ خطر نشوب حرب في أوروبا آخذ في الارتفاع، وفشلت الدبلوماسية الخاطفة في نزع فتيل المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، التي تدق حكومتها الموالية للغرب ناقوس الخطر من أن موسكو "كادت أن تكمل" حشدًا خطيرًا من القوات على الحدود الشرقية للبلاد. ستجبر الضربة واشنطن والحلفاء الأوروبيين على الانتقال من الردع إلى العمل. ولكن ما مدى استعداد الغرب للدفاع عن أوكرانيا؟

بحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "حذر مسؤولون أميركيون من غزو روسي محتمل لأسابيع. يتبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤية روسيا وأوكرانيا "كأمة واحدة"، ويطالب بوعد بأن جارته لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبدًا. دفاعا عن حق تقرير المصير، رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مثل هذا التعهد. وتواصل روسيا إنكار أي هجوم معلق. لكن يوم الأربعاء، توقع الرئيس بايدن أن بوتين "سيتدخل" في أوكرانيا لأنه، بعد تهديداته المتكررة باستخدام القوة العسكرية، "عليه أن يفعل شيئًا". واقترح بايدن يوم الأربعاء أن الرد الغربي سيعتمد على مستوى التدخل الروسي، قبل أن يوضح يوم الخميس أن الولايات المتحدة لن تقبل حتى "بتوغل بسيط". وهذا ما يمكن أن تبدو عليه "الحرب": هجمات إلكترونية على كييف (التي بدأت بالفعل، وإن كانت من قبل ممثلين لم يتم تحديدها بعد)، ضربات صاروخية، احتلال محدود لمنطقة دونباس - وهي جزء من أوكرانيا في قبضة الانفصاليين المدعومين من روسيا لسنوات. والسيناريو الأسوأ يتمثل بمسيرة كاملة في كييف".

وتابعت الصحيفة، "استبعد بايدن دخول القوات الأميركية في مواجهة مع الروس، وهو رد ينذر بالتصعيد بين القوى النووية. وبدلاً من ذلك، تركزت التهديدات بالانتقام على العقوبات. ومع ذلك، مع اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، تبقى الشكوك قائمة بشأن مدى استعداد الشركاء الرئيسيين فيه، ولا سيما ألمانيا، للذهاب بالأمر. وحتى لو تعرضت موسكو لعقوبات قاسية، فإنها تميل إلى إحداث جروح دائمة. ما عليك سوى سؤال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الذي صمد نظامه أمام بعض أقسى العقوبات الأميركية الممكنة وخرج أقوى من خلال استغلال مجموعة من الشركاء الماليين البديلين في موسكو وطهران وأنقرة وبكين. لكن الحديث يتزايد عن رد مشترك في حالة حدوث غزو يمكن أن يخلط بين الألم الاقتصادي والتكلفة الأعلى لبوتين في ساحة المعركة في شكل تمرد أوكراني موالي للغرب تدعمه الولايات المتحدة. وركزت المساعدات الأميركية التي تم التعهد بها لأوكرانيا منذ عام 2014 والتي تبلغ 2.5 مليار دولار تقريبًا على الأسلحة الدفاعية، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وقاطرات خفر السواحل المتقاعدين، وعربات همفي المدرعة، وأجهزة الراديو ومعدات الاتصالات. كما وساعدت الولايات المتحدة في تدريب القوات الخاصة الأوكرانية. لكن واشنطن تشير إلى أن الغزو يمكن أن يغير قواعد اللعبة، ويحتمل أن يجلب مجموعة من المساعدات والموارد والأسلحة الجديدة لحرب على غرار حرب العصابات في أجزاء من أوكرانيا التي سيطر عليها الروس، وتحويل توغل بوتين هناك إلى مستنقع شبيه بأفغانستان".

وبحسب الصحيفة، "كان قد كتب ديفيد إغناتيوس من صحيفة "واشنطن بوست" الشهر الماضي أن إدارة بايدن كانت تدرس "طرقًا لتوفير الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى للجيش الأوكراني لمقاومة القوات الروسية الغازية - والدعم اللوجستي المماثل للجماعات المتمردة إذا أطاحت روسيا بالحكومة الأوكرانية وبدأت حرب العصابات". في الأسبوع الماضي، ذكرت هيلين كوبر من صحيفة "نيويورك تايمز" أن المساعدة قد تشمل التدريب في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك بولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وكتبت كوبر أنه بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والأسلحة، يمكن للولايات المتحدة وحلفاء الناتو أيضًا توفير المعدات والخدمات الطبية وحتى الملاذ الآمن أثناء الهجمات الروسية. كما وكتبت: "أوضح مسؤولو بايدن أيضًا، في مناقشاتهم مع الحلفاء، أن وكالة المخابرات المركزية (سرا) والبنتاغون (علانية) سيسعون لمساعدة أي تمرد أوكراني".

ورأت الصحيفة أنه "مع تزايد شبح الحرب، تتزايد المساعدة العسكرية لأوكرانيا بالفعل. وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن 200 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية دفاعية. جاء ذلك بعد أن قالت بريطانيا هذا الأسبوع إنها بدأت في شحن أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها على تعزيز دفاعاتها. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام البرلمان "إنها ليست أسلحة استراتيجية ولا تشكل أي تهديد لروسيا". وأضاف: "عليهم استخدامها في الدفاع عن النفس". لكن يبدو أن الغزو الروسي سيجبر الغرب على إرسال قوة نيران أكثر وأوسع: صرح بيتر زواك، العميد السابق بالجيش الأميركي وملحق الدفاع السابق في الاتحاد الروسي ، لإذاعة "أم بي آر" الأميركية هذا الأسبوع، "أعتقد أننا نتحدث عن محاولة اضعاف أو ردع هجوم بري روسي في الغالب. ومن أجل ذلك، سيحتاج الأوكرانيون المزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات". وقال إنهم سيحتاجون إلى صواريخ أرض - جو مثل ستينجرز: "يجب أن يكونوا قادرين على إسقاط وتهديد الدعم الجوي الروسي".

وبحسب الصحيفة، "يتطلب المضي قدمًا حسابًا معينًا. من غير المرجح أن تدعم عدة دول أوروبية أي عملية تمرد، مما يؤدي إلى تأجيج الانقسامات بين الحلفاء. كما أشارت موسكو أيضًا إلى رد عدواني، مهددة بالانتشار العسكري في كوبا وفنزويلا. كما أن حركات التمرد المدعومة من الولايات المتحدة ليس لها سجل حافل - على سبيل المثال في نيكاراغوا وسوريا وغيرها الكثير. ومع ذلك، قد لا يكون الهدف هو النصر، بل العقاب: زيادة تكلفة مغامرة أوكرانية على بوتين. يقول سيث جونز، مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن العقوبة يمكن أن تكون تمردًا طويل الأمد يستنزف الجيش الروسي.

ولتحقيق ذلك، دعا إلى "قانون تأجير وإيجار القرن الحادي والعشرين" بقيادة الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بالعتاد الحربي دون تكلفة. ويكتب أن البنود ذات الأولوية ستكون احتياجات الجيش المشارك في القتال المستمر، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والدبابات والسفن؛ الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع السيبراني؛ ذخائر الأسلحة الصغيرة والمدفعية؛ قطع غيار السيارات؛ البترول؛ وحصص الإعاشة والدعم الطبي. وقال جيمس نيكسي، مدير برنامج روسيا - أوراسيا في تشاتام هاوس في لندن، إن الأوكرانيين - المدربين والمجهزين بشكل أفضل مما كانوا عليه عندما انتقل "الرجال الخضر الصغار" الروس إلى دونباس منذ ما يقرب من عقد من الزمان - من المرجح أن يخوضوا قتالًا أكثر بكثير مما واجهه الروس خلال ضربة ساحقة لجورجيا في عام 2008".

وختمت الصحيفة، "يمكن للمساعدة الغربية في حرب على غرار حرب العصابات أن تزيد الضغط. وسوف يدفع الأوكرانيون الثمن الأعلى. وقال نيكسي إن بوتين "لن يكون قادرًا أيضًا على إخفاء كل أكياس الجثث هذه"."