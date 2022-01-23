عربي-دولي

مواجهات سجن غويران.. ارتفاع القتلى والتحالف يرسل رتلاً عسكرياً

Lebanon 24
23-01-2022 | 04:00
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل السبت، ارتفاع عدد قتلى المواجهات الدائرة في سجن الصناعة في حي غويران بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى 102 شخصا على الأقل، من بينهم 7 مدنيين.

وتدور مواجهات عنيفة في المنطقة، حيث شن مسلحو "داعش" هجوما على السجن الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ويحتجز فيه نحو 5 آلاف عنصر تابع للتنظيم الإرهابي.

وقال المرصد إن المواجهات التي بدأت الخميس أسفرت عن مقتل 102 شخص، هم 61 داعشياً و34 من "قسد" و7 مدنيين، مشيراً إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، فضلا عن إصابة عدد كبير من الأشخاص.

ونفذت طائرة حربية تابعة للتحالف الدولي غارة استهدفت أحد الأبنية في السجن، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة داخل السجن ومحيطه، وسط محاولات متجددة لـ"قسد" للتقدم داخل السجن.

وكان نشطاء تابعون للمرصد، قد أكدوا اقتحام وحدات مشتركة من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب محيط السجن وتمركزها في نقاط متقدمة، للسيطرة على العصيان الذي ينفذه عناصر "داعش" منذ مساء الخميس.

وفيما أكد المرصد فرار عشرات السجناء من محبسهم في خضم الفوضى الناجمة عن المواجهات، كشفت مصادر في "قسد" أن السجن لا يزال تحت سيطرة قواتهم نافية فرار أي من النزلاء.

وفي السياق ذاته، قال المرصد إن رتلا عسكريا تابعاً لقوات التحالف الدولي وصل إلى محيط السجن، وسط تحليق لمروحيات تابعة للتحالف في الأجواء، حيث من المتوقع أن يحسم الموقف خلال ساعات، كما يواصل الطيران الأميركي استهداف مناطق يرجح أن عناصر "داعش" يتوارون فيها بمحيط السجن.

جدير بالذكر أن سجن غويران هو أكبر سجن لتنظيم "داعش" على الإطلاق.
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