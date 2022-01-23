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عربي-دولي
الإمارات.. تحذير لهواة ومُلّاك الطائرات من دون طيار
Lebanon 24
23-01-2022
|
05:00
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دعت وزارة الداخلية الإماراتية لوقف عمليات الطيران لمُلّاك وممارسي وهواة الطائرات من دون طيار، التي تتضمن مستخدمي "الدرونز" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الرياضات الجوية والشراعية.
وأشارت الوزارة في بيان، السبت، إلى أن قرارها "جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، نظرا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".
وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بـ"الالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ والغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارا من السبت 22 كانون الثاني 2022".
وأضاف البيان: "على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنبا لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما أكدت وزارة الداخلية على أن "كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
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