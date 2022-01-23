عربي-دولي

الإمارات.. تحذير لهواة ومُلّاك الطائرات من دون طيار

Lebanon 24
23-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-910330-637785299000216870.png
Doc-P-910330-637785299000216870.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت وزارة الداخلية الإماراتية لوقف عمليات الطيران لمُلّاك وممارسي وهواة الطائرات من دون طيار، التي تتضمن مستخدمي "الدرونز" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الرياضات الجوية والشراعية.

وأشارت الوزارة في بيان، السبت، إلى أن قرارها "جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، نظرا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".

وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بـ"الالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ والغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارا من السبت 22 كانون الثاني 2022".

وأضاف البيان: "على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنبا لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أكدت وزارة الداخلية على أن "كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:30 | 2022-01-23
10:00 | 2022-01-23
09:30 | 2022-01-23
09:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website