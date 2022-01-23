"حماس" تعلن عن دراسة مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أعلنت "حركة حماس" الفلسطينية أنها تعكف على دراسة مبادرة مطروحة من قبل "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لـ"حماس" إن "الحركة تلقت بشكل رسمي وبتقدير عال المبادرة التي تهدف لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني".وأضاف أن "الحركة تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له الشعب الفلسطيني".وأشار إلى أن المبادرة "تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولا إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيدا عن التفرد".