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لابيد: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ اسرائيل

Lebanon 24
23-01-2022 | 09:00
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وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صفقة الغواصات بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة.

وقال لابيد في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه "تويتر": "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة (مختصة بالتحقيق في القضية) وأوفينا بهذا الأمر".

وتابع في التغريدة: "قضية الغواصات.. هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة، هذا هو التزامنا تجاه جنود الجيش والاسرائيليين".

إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن الحكومة الإسرائيلية ستقر اليوم الأحد حول الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق بشأن شراء الغواصات والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وتتعلق القضية 3000 بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وتعد من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ إسرائيل وإحدى القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات جنائية.
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