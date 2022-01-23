عربي-دولي

طائرة ركاب أميركية تعود أدراجها بسبب راكبة رفضت ارتداء كمامة!

Lebanon 24
23-01-2022 | 09:30
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، قادمة من ميامي، إلى الدوران لبعض الوقت في السماء، بعد أن رفضت أحدى المسافرات ارتداء القناع للوقاية من فيروس كورونا.

وبعد ذلك اضطرت رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 38 المتجهة إلى لندن، وعلى متنها 129 راكبا، للعودة من حيث انطلقت، وهبطت بسلام في مطار ميامي الدولي، حيث كانت الشرطة في استقبالها لاستلام السيدة الراكبة التي بدت في الأربعينيات من عمرها.

وقالت شركة الطيران في بيان: "نشكر طاقمنا على احترافهم ونعتذر لعملائنا على الإزعاج".

من جهتها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها شهدت "زيادة مقلقة" في عدد الحوادث التي تشمل ركابا مشاغبين. وحتى يوم الثلاثاء الماضي، قالت الوكالة إنها تلقت 151 بلاغا عن ركاب مشاغبين، وخاصة أولئك الذين يرفضون ارتداء الأقنعة.
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