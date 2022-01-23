عربي-دولي

لندن: سنفرض عقوبات على موسكو إذ حاولت إنشاء "نظام دمية" في أوكرانيا

Lebanon 24
23-01-2022 | 10:30
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أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، أن لندن جاهزة لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ليس فقط في حال هجومها على أوكرانيا، بل ومحاولة جلب سياسيين موالين لها إلى السلطة في كييف.

وقال راب في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "ستواجه روسيا تداعيات جدية، إذا حاولت الهجوم على أوكرانيا، وكذلك في حال جلبها نظام دمية إلى السلطة فيها".

وردا على سؤال صحفي فيما إذا بحثت لندن احتمال فصل روسيا عن نظام "SWIFT" المصرفي الدولي، أشار إلى أنه سيتم فرض مجموعة واسعة من "القيود المالية والاقتصادية" على روسيا.
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