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عربي-دولي
الجيش الأميركي يعلن احتجاز سفينة قادمة من إيران محملة بمتفجرات
Lebanon 24
23-01-2022
|
11:00
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أعلن الجيش الأميركي أنه احتجز في خليج عمان سفينة قادمة من إيران، وطاقمها يمني، محملة بأطنان من مادة كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات.
وذكر الأسطول الخامس الأميركي، ومقره في البحرين، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن المدمرة Cole وسفينة خفر السواحل Chinook التابعتين له رصدتا واحتجزتا في 18 كانون الثاني سفينة لا تتبع دولة معينة، قادمة من إيران في خليج عمان، خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وكانت تبحر "بمسار يستخدم تقليديا لنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن".
ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية، خلال تفتيش السفينة المحتجزة، اكتشفت فيها 40 طنا من سماد اليوريا الذي يستخدم في الزراعة، وكذلك في صناعة مواد متفجرة، مؤكدا أن السفينة وشحنتها وطاقمها المؤلف من خمسة يمنيين سُلّموا إلى مسؤولين في خفر السواحل اليمني.
وأشار البيان إلى أن السفينة نفسها سبق أن احتجزت من قبل الجيش الأمريكي في شباط 2021 قبالة سواحل الصومال محملة بشحنة أسلحة، منها بنادق كلاشنيكوف ورشاشات، وبنادق قنص ثقيلة، وقاذفات، وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.
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