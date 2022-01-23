عربي-دولي

روسيا: ندرس إمكانية زيارة وزيرة خارجية بريطانيا إلى موسكو

Lebanon 24
23-01-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-910475-637785585973314647.jpeg
Doc-P-910475-637785585973314647.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت روسيا أنها تلقت من بريطانيا اقتراحات لتنظيم زيارة وزيرة خارجية المملكة المتحدة، إليزابيث تراس، إلى موسكو على خلفية التصعيد الحالي بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حوار متلفز اليوم الأحد، ردا على سؤال عن الموضوع: "تلقينا هذا الطلب من الجانب البريطاني، وندرس إمكانية تنظيم هذه الزيارة".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد أفادت منتصف يناير الجاري بأن تراس التي تولت وظيفتها في سبتمبر العام الماضي قد تزور روسيا أوائل فبراير، بأول زيارة من نوعها منذ عام 2017.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد دعا نظيره البريطاني بن والاس إلى زيارة موسكو "في أي وقت ملائم له" بغية مناقشة التوترات العسكرية المتصاعدة حول أوكرانيا.

في الوقت نفسه، وصفت زاخاروفا نشر الخارجية البريطانية فجر اليوم مزاعم عن نية روسيا تدبير انقلاب سلطوي في أوكرانيا وتشكيل حكومة جديدة خاضعة لسيطرتها في هذا البلد بأنه "عدوان إعلامي متعمد"، لافتة إلى أن الغرب يوسع طيف ادعاءاته بشأن أنشطة روسيا المزعومة إزاء أوكرانيا بغية الحفاظ على اهتمام الرأي العام بهذا الموضوع بشكل مصطنع.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-23
16:43 | 2022-01-23
16:30 | 2022-01-23
15:30 | 2022-01-23
15:00 | 2022-01-23
14:30 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website