عربي-دولي

رئيس مجلس النواب العراقي: تنظيم داعش لن يعود وسينجلي الإرهاب بكافة أشكاله

Lebanon 24
23-01-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-910477-637785588087817095.jpg
Doc-P-910477-637785588087817095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن تنظيم "داعش" "لن يعود وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله".

وقال الحلبوسي اليوم في تغريدة عبر "تويتر"، إن "سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث 2014 درسا بليغا استوعبه العراقيون جيدا".

وأضاف أن "داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراق سيد آمن مقتدر ومزدهر".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-23
16:43 | 2022-01-23
16:30 | 2022-01-23
15:30 | 2022-01-23
15:00 | 2022-01-23
14:30 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website