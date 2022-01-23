عربي-دولي

من "الصحة العالمية".. تصريح جديد وبارز بشأن أوميكرون

Lebanon 24
23-01-2022 | 16:43
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن "أوميكرون" ليست نسخة أخيرة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، موضحة أن المتحورات الجديدة قد تكون أكثر عدوى.
وقالت المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة وخبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، في حديث لبرنامج "العلم خلال 5 دقائق" الذي يبحث على موقع المنظمة: "كلا سيستمر الفيروس في التداول كلما ازدادت الإمكانيات المتوفرة لتغيره".

وشددت فان كيرخوف على أن "اوميكرون" لن يكون نسخة أخيرة للفيروس، ومن المرجح مستقبلا بدرجة كبيرة ظهور نسخ جديدة ستثير القلق.

وأوضحت أن ميزات السلالات الجديدة غير معروفة حاليا، لكنها أكدت "أنها ستكون بلا شك أكثر عدوى لأنه سينبغي لها تجاوز النسخ المتداولة حاليا".

ولفتت إلى أنّ هذه النسخ الجديدة التي يتوقع ظهورها ستستطيع التسبب في حالات الإصابة بالمرض بخطورة أكبر أو أقل، لكنها ستكون قادرة على الالتفاف على الحماية المناعية.

وشددت المسؤولة الصحية على أنه لا يجب اعتبار متحور "أوميكرون" نسخة "ضعيفة"، مبينة أنه "لا يزال خطيرا" رغم التقارير حول أن الإصابات به تثير بشكل عام سيرا أقل خطورة للمرض.
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