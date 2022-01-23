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اعتراض و تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات

Lebanon 24
23-01-2022 | 22:00
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير دفاعها الجوي لصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات اليوم الإثنين.
وأكدت الوزارة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات مما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية، بشأن إصابة مقيمين اثنين، أحدهما سوادني والآخر من بنغلادش، جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، على منطقة صناعية في جنوب المملكة.
وذكرت الوكالة أن "عددا من الورش والمركبات تضررت في الهجوم الذي استهدف المنطقة الصناعية بمنطقة أحد المسارحة بجنوب غرب البلاد".


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