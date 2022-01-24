بعد التوتر الروسي الأوكراني.. واشنطن تأمر عائلات دبلوماسييها بمغادرة كييف

أمرت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، عائلات جميع الموظفين الأميركيين في السفارة الأميركية في أوكرانيا بمغادرة البلاد، وفق بيان صدر، الأحد، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي.وأبلغت الوزارة عائلات موظفي السفارة الأميركية في كييف أنه يجب عليهم مغادرة البلاد، كما أن موظفى السفارة غير الأساسيين يمكنهم مغادرة أوكرانيا طوعا على نفقة الحكومة.وقالت وزارة الخارجية في بيان إن على مواطني الولايات المتحدة في أوكرانيا "التفكير في المغادرة الآن باستخدام خيارات النقل التجارية أو غيرها من خيارات النقل المتاحة للقطاع الخاص ".كما دعت المواطنين الأميركيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات العسكرية الروسية.وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بشأن الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية التي لم تخف حدتها خلال المحادثات التي جرت، الجمعة، بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف.وأكد مسؤولو وزارة الخارجية، بحسب الوكالة، أن سفارة كييف ستظل مفتوحة وأن الإعلان لا يمثل إخلاء السفارة، كما أن "هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ بعض الوقت ولا تعكس تخفيف الدعم الأميركي لأوكرانيا".وأشارت وزارة الخارجية فى بيان لها إلى التقارير الأخيرة التى تفيد بأن روسيا "تخطط للقيام بعمل عسكرى ضد أوكرانيا"، لكن وزارة الخارجية الروسية اتهمت دول الناتو بتصعيد التوترات حول أوكرانيا بـ"معلومات مضللة".وأضافت وزارة الخارجية أنه "لا يمكن التنبؤ بالظروف الأمنية، لاسيما على طول الحدود الأوكرانية، وفي شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وفي شرق أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا. ويمكن أن تتدهور دون سابق إنذار"، مضيفة "المظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان تحدث بانتظام في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف".