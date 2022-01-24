واشنطن تنصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى هذا البلد!

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، ليلة الاثنين، تحذيرًا إلى مواطنيها من السفر إلى روسيا، بسبب التوتر المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا.وقالت الوزارة للمواطنين في بيان: "لا تُسافروا إلى روسيا بسبب التوتر المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا".وأضافت أن الأميركيّين قد يواجهون "مضايقات" وأن السفارة الأميركية قد تكون لديها "قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين".