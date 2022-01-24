عربي-دولي

واشنطن تنصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى هذا البلد!

Lebanon 24
24-01-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-910599-637786037396904148.jpg
Doc-P-910599-637786037396904148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، ليلة الاثنين، تحذيرًا إلى مواطنيها من السفر إلى روسيا، بسبب التوتر المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا.


وقالت الوزارة للمواطنين في بيان: "لا تُسافروا إلى روسيا بسبب التوتر المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا".

وأضافت أن الأميركيّين قد يواجهون "مضايقات" وأن السفارة الأميركية قد تكون لديها "قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين".
 
ودعت المواطنين الأميركيين خصوصا إلى تجنب السفر إلى المنطقة الحدودية الروسية-الأوكرانية.

وقالت إن "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبؤ به وإن هناك توترا متزايدا" بسبب احتشاد القوات الروسية والتدريبات العسكرية في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-01-24
04:00 | 2022-01-24
03:30 | 2022-01-24
03:00 | 2022-01-24
02:00 | 2022-01-24
01:30 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website