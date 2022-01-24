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عربي-دولي
واشنطن تنصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى هذا البلد!
Lebanon 24
24-01-2022
|
02:30
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أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، ليلة الاثنين، تحذيرًا إلى مواطنيها من السفر إلى روسيا، بسبب التوتر المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا.
وقالت الوزارة للمواطنين في بيان: "لا تُسافروا إلى روسيا بسبب التوتر المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا".
وأضافت أن الأميركيّين قد يواجهون "مضايقات" وأن السفارة الأميركية قد تكون لديها "قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين".
ودعت المواطنين الأميركيين خصوصا إلى تجنب السفر إلى المنطقة الحدودية الروسية-الأوكرانية.
وقالت إن "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبؤ به وإن هناك توترا متزايدا" بسبب احتشاد القوات الروسية والتدريبات العسكرية في المنطقة.
المصدر:
سكاي نيوز
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