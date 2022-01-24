"حماس" تنتقد لقاء جمع بين مسؤول فلسطيني ووزير خارجية إسرائيل

بعد لقاء عباس بغانتس… يلتقي مجدداً حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال لابيد وهو ما يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة.
إن استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال هي خيانة لتضحيات شعبنا ويجب إنهاء هذه اللقاءات المشينة فوراً ووقف التعويل على الاحتلال وقادته المجرمين
— د. عبد اللطيف القانوع (@AbdQanoo) January 23, 2022
بعد لقاء عباس بغانتس… يلتقي مجدداً حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال لابيد وهو ما يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة.
إن استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال هي خيانة لتضحيات شعبنا ويجب إنهاء هذه اللقاءات المشينة فوراً ووقف التعويل على الاحتلال وقادته المجرمين