أكبر توغل منذ اشهر...مقاتلات صينية تستعرض في سماء تايوان

فذت طائرات حربية صينية 39 توغلا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، الأحد، على ما أعلنت حكومة الجزيرة، في أكبر عملية توغل يومي منذ تشرين الاول، وسط ضغوط عسكرية متزايدة تُمارسها بكين على الجزيرة.ومن بين الطائرات المشاركة في هذه العملية 24 مقاتلة من طراز "جاي-16" و10 مقاتلات من طراز "جاي-10" إضافة إلى قاذفة "إتش-6" ذات القدرة النووية.وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، مساء الأحد، إنها أقلعت طائراتها الخاصة لتعقب 39 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان (أديز).وبدأت وزارة الدفاع التايوانية الإعلان عن توغلات الطائرات الحربية الصينية في "أديز" في ايلول 2020، وجمعت وكالة فرانس برس قاعدة بيانات بتفاصيل هذه الطلعات الجوية التي ازداد تواترها وحجمها.