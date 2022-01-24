عربي-دولي

أكبر توغل منذ اشهر...مقاتلات صينية تستعرض في سماء تايوان

Lebanon 24
24-01-2022 | 04:00
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فذت طائرات حربية صينية 39 توغلا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، الأحد، على ما أعلنت حكومة الجزيرة، في أكبر عملية توغل يومي منذ تشرين الاول، وسط ضغوط عسكرية متزايدة تُمارسها بكين على الجزيرة.


ومن بين الطائرات المشاركة في هذه العملية 24 مقاتلة من طراز "جاي-16" و10 مقاتلات من طراز "جاي-10" إضافة إلى قاذفة "إتش-6" ذات القدرة النووية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، مساء الأحد، إنها أقلعت طائراتها الخاصة لتعقب 39 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان (أديز).



وبدأت وزارة الدفاع التايوانية الإعلان عن توغلات الطائرات الحربية الصينية في "أديز" في ايلول 2020، وجمعت وكالة فرانس برس قاعدة بيانات بتفاصيل هذه الطلعات الجوية التي ازداد تواترها وحجمها.
 
وشهد الربع الأخير من العام 2021 ذروة في هذه التوغلات. لكن يبقى أكتوبر الشهر الذي شهد أكبر عدد من التوغلات مع 196 عملية من بينها 149 توغلا في أربعة أيام فقط فيما كانت بكين تحتفل بعيدها الوطني.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي ليست هي نفسها المجال الجوي الإقليمي لتايوان ولكنها تشمل منطقة أكبر بكثير تتداخل مع جزء من "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" التابعة للصين.
المصدر: سكاي نيوز
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