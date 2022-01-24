جلسة "عاصفة" مرتقبة للبرلمان الليبي.. اليكم التفاصيل!

يعقد مجلس النواب الليبي، الاثنين، في مدينة طبرق لمناقشة مواضيع ذات علاقة بالأوضاع الراهنة خاصة ما يتعلق بالانتخابات ووضع حكومة ما يسمونها بحكومة تسيير الأعمال.





وعقد عدد من أعضاء مجس النواب قبل وصولهم إلى طبرق اجتماعا مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث تركز اللقاء على العملية الأنتخابية والاتجاه لتحديد مواعيد انتخابية مقبلة.





ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز كل الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية اتي طالت لسنوات.



وفي بيان عبر حسابها على موقع تويتر، أضاقت ويليامز أنها التقت الأحد في مدينة القبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قبيل انعقاد جلسة المجلس، والتي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب تقريرها الأول حول مستقبل العملية الأنتخابية.



كما أضافت ويليامز: "على جميع النواب حضور جلسة الاثنين وتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وتجديد موعد جديد للانتخابات ومسار واضح لها".



ويتطلع الكثير من الليبيين لجلسة الاثنين ويتأملون من خلالها الخروج بقرارات وتوصيات مهمة خاصة تلك التي تتعلق بإزالة المعوقات والعراقيل التي حالت دون تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، الذي كان مقررا في 24 ديسمبر الماضي إلى جانب توضيح مصير حكومة تسيير الأعمال، بالأضافة إلى الخروج بتوصيات وقرارات ذات طابع محلي.



الاستحقاق الدستوري



من جانبه، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إن "الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء ولا يريد إطالة أمد الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".



وفي كلمته التي ألقاها في انطلاق أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور، قال الدبيبة: "اتركوا للشعب الليبي أن يختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط". وذكرا مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن اختيار حكومة جديدة قد يكون مطروحا في جلسة اليوم، ومن الممكن أن يفتح باب الترشح للحكومة الجديدة خلال الجلسة.ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز كل الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية اتي طالت لسنوات.وفي بيان عبر حسابها على موقع تويتر، أضاقت ويليامز أنها التقت الأحد في مدينة القبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قبيل انعقاد جلسة المجلس، والتي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب تقريرها الأول حول مستقبل العملية الأنتخابية.كما أضافت ويليامز: "على جميع النواب حضور جلسة الاثنين وتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وتجديد موعد جديد للانتخابات ومسار واضح لها".ويتطلع الكثير من الليبيين لجلسة الاثنين ويتأملون من خلالها الخروج بقرارات وتوصيات مهمة خاصة تلك التي تتعلق بإزالة المعوقات والعراقيل التي حالت دون تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، الذي كان مقررا في 24 ديسمبر الماضي إلى جانب توضيح مصير حكومة تسيير الأعمال، بالأضافة إلى الخروج بتوصيات وقرارات ذات طابع محلي.الاستحقاق الدستوريمن جانبه، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إن "الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء ولا يريد إطالة أمد الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".وفي كلمته التي ألقاها في انطلاق أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور، قال الدبيبة: "اتركوا للشعب الليبي أن يختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط".