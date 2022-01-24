كيف تتعامل الدول مع المتحوّر الجديد من "أوميكرون"؟

يراقب العلماء عن كثب نوعاً فرعياً تم اكتشافه مؤخرًا لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا لتحديد كيف يمكن أن يؤثر ظهوره على انتشار الوباء في المستقبل.

وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "أصبح البديل الأولي من "أوميكرون" هو السلالة المهيمنة في الأشهر الأخيرة، لكن السلطات الصحية البريطانية سجلت بشكل خاص مئات الحالات من الإصابة بهذا المتحور الأخير، الذي يطلق عليه إسم BA.2، بينما تشير البيانات الدولية إلى أنه يمكن أن ينتشر بسرعة نسبيًا. حددت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أكثر من 400 حالة في بريطانيا في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر ،كما وأشارت إلى أن المتحور الحديث قد تم اكتشافه في حوالى 40 دولة أخرى، وهو ما يمثل غالبية الحالات الحديثة في بعض الدول بما في ذلك الهند والدنمارك والسويد.

وأشارت الوكالة يوم الجمعة إلى أنها صنفت المتحور الحديث BA.2 باعتباره متحوراً قيد التحقيق في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المتحدة ازدياداً كبيراً في الإصابات على الرغم من أن طفرة BA.1 هي السائد حالياً في البلاد".

وأضاف الموقع، "وأكدت الهيئة أنه "لا يزال هناك عدم يقين حول أهمية التغييرات في الجينوم الفيروسي"، الأمر الذي تطلب المراقبة حيث أظهرت الحالات في الأيام الأخيرة، بالتوازي، ارتفاعًا حادًا في إصابات BA.2 لا سيما في الهند والدنمارك. وقال عالم الأوبئة الفرنسي أنطوان فلاهولت لوكالة الأنباء الفرنسية: "ما أدهشنا هو السرعة التي ترسخ بها هذا البديل الفرعي، والذي انتشر إلى حد كبير في آسيا، وترسخ في الدنمارك". يجب على العلماء تقييم كيفية استمرار تطور الفيروس وتحوله. لا تمتلك السلالة الحديثة الطفرة المستخدمة التي سبق واستعان بها العلماء لتتبع ومقارنة BA.1 و"دلتا"، وهي السلالة السائدة سابقاً. لم يتم تصنيف BA.2 حتى الآن كمتحور مثير للقلق - لكن فلاهولت يقول إن البلدان يجب أن تكون متيقظة لأحدث التطورات حيث يكثف العلماء المراقبة. "توقعت فرنسا ارتفاعًا في معدلات التلوث في منتصف شهر كانون الثاني. لم يحدث ذلك وربما يرجع ذلك إلى هذا البديل الفرعي، الذي يبدو قابلاً للانتقال بدرجة كبيرة ولكنه ليس أكثر ضراوة "من BA.1 ، كما لاحظ".

وتابع الموقع، "قالت وكالة الصحة العامة الفرنسية يوم الجمعة "ما يهمنا هو ما إذا كان هذا البديل الفرعي يمتلك خصائص مختلفة" من BA.1 من حيث العدوى والخطورة. حتى الآن، ظهرت عدد قليل فقط من حالات BA.2 في فرنسا - لكن الدولة تراقب التطورات".

"خطورة مماثلة"

وبحسب الموقع، "يقول فلاهولت، مدير معهد الصحة العالمية بجامعة جنيف، إن كلمة السر ليست الذعر ولكن "اليقظة" لأنه "في الوقت الحالي لدينا انطباع بأن شدة حالة BA.2 يمكن مقارنتها بـ" المتغير الكلاسيكي لحالات "أوميكرون".وأضاف: "ولكن هناك العديد من الأسئلة المطروحة على الطاولة" والحاجة إلى مراقبة خصائص المتحور الجديد على الكتلة. وكتب توم بيكوك، عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج بلندن:"تشير الملاحظات المبكرة جدًا من الهند والدنمارك إلى عدم وجود فرق كبير في الشدة مقارنة بـ BA.1 "، مضيفاً أن البديل الأخير لا ينبغي أن يثير التساؤل عن فعالية اللقاحات الحالية. وأكد بيكوك، "لا نملك حالياً معلومات كافية لمعرفة مدى قابلية انتقال BA.2. ومع ذلك، يمكننا تقديم بعض التخمينات أو الملاحظات المبكرة". وأضاف: "من المحتمل أن تكون هناك اختلافات طفيفة في فعالية اللقاح ضد BA.1 وBA.2. أنا شخصياً لست متأكدًا من أن BA.2 سيكون لها تأثير كبير على موجة "أوميكرون" الحالية للوباء".

وتابع الموقع، "وتوقع بيكوك أن "العديد من البلدان قريبة، أو حتى تجاوزت ذروة موجات BA.1. سأكون مندهشا جدا إذا تسببت BA.2 في موجة ثانية في هذه المرحلة. حتى مع قابلية الانتقال الأعلى قليلاً، فإن هذا بالتأكيد ليس تغييرًا في Delta-Omicron وبدلاً من ذلك من المرجح أن يكون أبطأ وأكثر دقة". قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران يوم الخميس إن BA.2 لا تبدو وكأنها ستغير قواعد اللعبة حيث تظهر المتغيرات على الساحة "بشكل منتظم إلى حد ما". لكنه أشار إلى أنه سيحتفظ بالحكم. وقال: "ما نعرفه الآن هو أن BA.2 يتوافق إلى حد ما مع الخصائص التي نعرفها عن "أوميكرون".