هل اقترحت روسيا اتفاقاً نووياً مؤقتاً بعلمٍ أميركي؟

في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ناقشت روسيا اتفاقية مؤقتة محتملة مع إيران في الأسابيع الأخيرة من شأنها أن تتضمن تخفيفًا محدودًا للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي، وفقًا لمسئولين أميركيين ومسؤول بالكونغرس ومسؤول أميركي سابق وأربعة أشخاص آخرين على دراية بالمناقشات.وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "قالت المصادر إن الولايات المتحدة تدرك اقتراح روسيا لإيران، والذي يأتي مع تزايد القلق داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الوقت ينفد في المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015، والذي يطلق عليه إسم خطة العمل الشاملة المشتركة أو JCPOA. وسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، ويقال إن إيران أقرب من أي وقت مضى لتحقيق القدرة على تصنيع أسلحة نووية. بينما قال المسؤولون والأشخاص المطلعون على المناقشات إن محادثات روسيا مع إيران حول اتفاق مؤقت أجريت بمعرفة الولايات المتحدة، أبعد كبار مسؤولي إدارة بايدن عن الجهود الروسية. وقال المسؤولون وأشخاص آخرون مطلعون على المناقشات إن إيران رفضت حتى الآن الاقتراح الذي قدمته روسيا. وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إن طهران لا تريد اتفاقا مؤقتا، وامتنعت عن مناقشة تفاصيل الاقتراح الروسي. أي اتفاق جديد منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن يؤدي إلى مراجعة من قبل الكونغرس".وتابعت الشبكة، "على هذا النحو، إذا تم التوصل إلى تفاهم بشأن اقتراح روسي مؤقت، فمن المرجح أن تصوره الولايات المتحدة وحكومات أخرى كخطوة أولى نحو العودة الكاملة لاتفاق 2015، وليس كإتفاقية جديدة أو منفصلة، بحسب المصادر. قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن "الترتيب" المؤقت ليس قيد المناقشة الجادة. وقال المسؤول "على الرغم من أننا لا نستطيع التحدث عن أي مناقشات قد تكون جرت بين روسيا وإيران، إلا أننا متأكدون في هذه المرحلة من عدم مناقشة مثل هذا الترتيب المؤقت بجدية". وتابع قائلاً: "في ما يتعلق بصفقة مؤقتة، لن نتفاوض في الصحافة أو نعلق على مزاعم محددة بشأن المفاوضات. ويعتمد جدولنا الزمني على تقييم تقني للتقدم النووي الإيراني وليس على مدار الساعة الزمنية". ولم ترد الحكومة الروسية على الفور على طلب للتعليق. يوم الجمعة، حث وزير الخارجية أنطوني بلينكين روسيا على استخدام نفوذها في إيران. وقال بلينكين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن التقدم النووي المستمر لإيران سيجعل من المستحيل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن في الوقت الحالي لا تزال هناك نافذة، نافذة صغيرة". وأضاف: "تشارك روسيا شعورنا بالإلحاح، والحاجة إلى معرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل في الأسابيع المقبلة، ونأمل أن تستخدم روسيا نفوذها وعلاقتها بإيران لإقناع إيران بهذا الشعور بالإلحاح"."وأضافت، "وبموجب مسودة اتفاقية مؤقتة قالت المصادر إن روسيا قدمتها إلى إيران، ستُطلب من طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة والتخلص من مخزونها الحالي، ربما عن طريق تصديره إلى روسيا، إلى جانب قيود أخرى. وقالت المصادر في المقابل، إن الحكومة الإيرانية ستحصل على مليارات الدولارات من عائدات النفط المجمدة في حسابات بنكية أجنبية، بما في ذلك في كوريا الجنوبية. وجرت المباحثات بين روسيا وإيران على هامش محادثات رسمية في فيينا بين إيران والقوى العالمية تستهدف عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب مسؤولين أميركيين، أحدهما في الكونغرس، بحسب المصادر. وتعقدت المفاوضات في فيينا بسبب إصرار إيران على عدم إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الأميركيين. وبدلاً من ذلك، كان على الأميركيين التواصل مع نظرائهم الإيرانيين عبر دبلوماسيين أوروبيين. وقالت إدارة بايدن إن موقف إيران أدى إلى تباطؤ المناقشات وحثت طهران على إعادة النظر في موقفها. وقال المسؤول الكبير في الإدارة: "نؤيد التحدث مباشرة مع الوفد الإيراني ونعتقد أنه سيكون أكثر إنتاجية، لكن إيران لم توافق"."وبحسب الشبكة، "قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن إيران ما زالت تعارض إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، وأن أهداف إيران المتمثلة في تخفيف العقوبات وعودة الولايات المتحدة المضمونة إلى اتفاقية 2015 "لن تتحقق بموجب اتفاق مؤقت، وبالتالي يجب رفض أي اقتراح من هذا القبيل". وقالت البعثة الدائمة في بيان: "تسعى إيران إلى اتفاقية موثوقة ولكنها دائمة تتوافق مع الوعود الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأي اتفاق لا يفي بهذين المعيارين ليس على جدول أعمالنا". ويقول المسؤولون الأميركيون إن الاختلافات الرئيسية لا تزال في مفاوضات حول العودة إلى الصفقة النووية لعام 2015 وأنه لا يوجد سوى القليل من الوقت أمام البرنامج النووي الإيراني إلى نقطة حيث سيكون لدى طهران مواد كافية لبناء قنبلة ذرية. يمكن أن يؤدي الاتفاق المؤقت إلى إبطاء برنامج إيران النووي مع منح المفاوضين مزيدًا من الوقت للتوسط في العودة الكاملة لاتفاقية 2015. تغير فريق التفاوض الأميركي في فيينا مؤخرًا، حيث غادر أحد الأعضاء الرئيسيين، ريتشارد نيفيو، للعودة إلى دور مختلف في وزارة الخارجية. قال شخصان مطلعان على الأمر إن نيفيو والممثل الخاص للولايات المتحدة لإيران، روبرت مالي، اختلفا حول اتجاه المحادثات. وقال مسؤول بوزارة الخارجية في بيان: "ريتشارد نيفيو قدم مساهمات مهمة للفريق ، حيث خدم لمدة عام تقريبًا. لا يزال مع وزارة الخارجية"."ورأت الشبكة أنه "قد يكون من الصعب الترويج لاتفاق نووي مؤقت مع إيران في واشنطن وطهران. وقال مساعدو الكونجرس، يشعر بعض المشرعين الأميركيين الذين عارضوا الاتفاق النووي لعام 2015 أو لديهم تحفظات بشأنه بقلق متزايد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت لأنه في حين أنه سيفرض قيودًا على برنامج إيران النووي أكثر مما هو معمول به حاليًا، إلا أنه سيفتقر إلى القيود الأكثر صرامة في اتفاقية 2015. إذا أصر البيت الأبيض على أن "الاقتراح" المؤقت كان مجرد الخطوة الأولى نحو تجديد اتفاق 2015، من المحتمل أن يجادل الجمهوريون وبعض الديمقراطيين المعتدلين بأن الإدارة ملزمة قانونًا بتقديمها إلى الكونغرس للمراجعة. بموجب قانون تم تمريره بعد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، يجب مراجعة أي اتفاق نووي جديد والموافقة عليه من قبل الكونغرس قبل أن يتم تنفيذه. ويمنح القانون، قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية، الكونغرس 60 يومًا للقيام بذلك. ووصف أحد الأشخاص المطلعين على الاقتراح الروسي "الاقتراح" بأنه "خطوة مؤقتة نحو العودة الكاملة إلى الامتثال" لاتفاق 2015. قال هذا الشخص: "إنه ليس بديلاً. بهذا المعنى، فهو ليس اتفاقية جديدة". بالنسبة لإيران، فإن اتفاقًا مؤقتًا مع بعض القيود على نشاطها النووي قد يقلل من نفوذ طهران في مفاوضات أوسع، حسبما قال خبراء ومسؤولون سابقون. قد يسبب الاقتراح المؤقت مع تخفيف محدود للعقوبات أيضًا ضرراً سياسيًا للحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة، التي صورت الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، على أنه مستعد للغاية لتقديم تنازلات مع الغرب وفشل في تقديم منافع اقتصادية لإيران".وبحسب الشبكة، "في السنوات التي تلت إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات، وسعت طهران بشكل مطرد برنامجها النووي وانتهكت القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية الأخرى بموجب الاتفاقية. عندما دخل الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ، كان ما يسمى بـ "وقت الاختراق" الإيراني أكثر من عام واحد. الآن يقدر بنحو ثلاثة أسابيع، وفقًا لتقييم من جمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية دعمت صفقة 2015. ويقول خبراء نوويون آخرون إن الأمر قد يكون أقل من ثلاثة أسابيع. ومن المقرر أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المقبل عن البرنامج الإيراني في شباط، ويخشى المسؤولون الغربيون أن تظهر المزيد من التقدم في برنامج طهران النووي. وتقول إيران إنها لا تطور أسلحة نووية وليس لديها خطط للقيام بذلك. وقال المسؤول الأميركي ومسؤول بالكونغرس وأربعة أشخاص مطلعين على الاقتراح إنه بالإضافة إلى مطالبة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، فإن الاقتراح المؤقت الذي ناقشته روسيا مع إيران سيضع قيودًا على التخصيب بنسبة 20 في المائة وأجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة. وقالت المصادر إن الاقتراح مدته ستة أشهر، مع خيار التمديد بعد انتهاء مدته".وتابعت الشبكة، "تمت مناقشة فكرة الاتفاق المؤقت بعد أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، لكن مسؤولي الإدارة قرروا بدلاً من ذلك التركيز على محاولة التفاوض على العودة الكاملة لاتفاق 2015. يبدو أن انخراط روسيا في جهد دبلوماسي لمساعدة الولايات المتحدة يتعارض بشكل مباشر مع الأزمة المستمرة التي خلقتها موسكو على الحدود مع أوكرانيا. ومع وجود أكثر من 100 ألف جندي روسي منتشرين الآن حول أوكرانيا، انخرط مسؤولو إدارة بايدن في الدبلوماسية الهادفة إلى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم الغزو. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا في الماضي إن موسكو تعاونت مع واشنطن خلال أوقات مماثلة من التوتر العسكري، بما في ذلك التعاون الوثيق بين وكالة الأمن الروسية الرئيسية، FSB، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في تفجير ماراثون بوسطن حيث كانت روسيا تهدد بغزو شبه جزيرة القرم".