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عربي-دولي
بريطانيا تسحب بعض دبلوماسييها وعائلاتهم من سفارتها في كييف
Lebanon 24
24-01-2022
|
09:00
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أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا، نظرا لـ "التهديد الروسي المتصاعد" في اجتياح كييف.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية أنه "يجري سحب بعض موظفي السفارة وأفراد عائلاتهم من كييف رداً على التهديد الروسي المتصاعد".
وأضافت أن "السفارة البريطانية ستبقى مفتوحة وستواصل عملها الأساسي".
من جهتها، طلبت واشنطن من عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في العاصمة الأوكرانية كييف، مغادرة البلاد "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد.
كما سمحت واشنطن بالمغادرة "الطوعية" لموظفي سفارتها هناك.
وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأميركية وحلفاؤها أن روسيا تحشد قوات كبيرة قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" مزعومة للأراضي الأوكرانية.
وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
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