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بريطانيا.. تحقيق بشأن مزاعم بالتمييز ضد نائبة مسلمة

Lebanon 24
24-01-2022 | 09:30
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أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، بإجراء تحقيق بشأن مزاعم مشرعة مسلمة قالت إنه تم طردها من منصبها الوزاري لشعور زملائها بعدم الارتياح بسبب ديانتها، بحسب رويترز.

وقالت نصرت غني (49 عاما)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في شباط 2020، لصحيفة صنداي تايمز، الأحد، إن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة إنها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها.

نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن نائبة بريطانية قولها إنها استبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، "بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية".
لكن مارك سبنسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي، قال إنه كان الشخص المقصود في مزاعم غني.

وأشار في منشور على تويتر إلى أن "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا"، وأضاف: "لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي".

وذكر مقر الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة نصرت غني وهو يأخذها على محمل الجد".
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