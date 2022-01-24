عربي-دولي

إسرائيل تستعد لإجلاء "يهود أوكرانيا" في حال اندلاع حرب مع روسيا

Lebanon 24
24-01-2022 | 10:30
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تستعد الحكومة الإسرائيلية لاحتمال إجلاء آلاف اليهود الأوكرانيين الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل، في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونشر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، تقريرا نقلا عن "هآرتس"، يشير إلى عقد اجتماعات حكومية، الأحد، ضمت ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة شؤون الشتات والوكالة اليهودية، لمناقشة مثل هذا الاحتمال.

وقال التقرير إن حوالى 75 ألف شخص يعيشون في شرق أوكرانيا، يعتقد أنهم مؤهلون للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل لديها خطط منذ فترة طويلة للإجلاء الجماعي لليهود من عدة دول إذا دعت الحاجة، وقامت بتحديث تلك الخطط الخاصة بأوكرانيا بسبب التوترات المتزايدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن واشنطن أمرت عائلات دبلوماسييها في العاصمة الأوكرانية كييف بمغادرة البلاد "بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي".

كما سمحت واشنطن بالمغادرة "الطوعية" لموظفي سفارتها، وحثت المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على "التفكير في المغادرة الآن باستخدام طائرات النقل التجارية".

وجاء إعلان وزارة الخارجية، وسط توترات متزايدة بين روسيا والغرب بشأن الأمن الأوروبي والمخاوف من غزو محتمل من قبل موسكو لكييف.

وتحشد روسيا عشرات الآلاف من القوات على حدودها مع أوكرانيا، إلى جانب ترسانة من الدبابات والمركبات القتالية والمدفعية والصواريخ.
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