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البرلمان الليبي يعلن عن مسارين لإجراء الانتخابات والتعديلات الدستورية

Lebanon 24
24-01-2022 | 11:00
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أعلن عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس توصلت اليوم الاثنين، إلى مسارين، حول إجراء الاتخابات والتعديلات الدستورية.

وقال عبد السلام نصية خلال جلسة مجلس النواب في طبرق المنعقدة اليوم، أن "المسار الأول وهو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر".

وأشار إلى أن المسار الثاني هو "الدستور وهذا ما تعمل عليه لجنة خارطة الطريق وكان التوافق مع مجلس الدولة ونوعا ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهز للتصويت من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري".

وأضاف أنه تم اليوم الاتفاق على تشكيل لجنة من 24 عضوا من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، مشيرا إلى أنه في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور، هناك عديد من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة، مؤكدا على ضرورة حسم موضوع الانتخابات.

وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية والأممية والدولية المطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية وتحقيق تطلعات الليبيين.
المصدر: روسيا اليوم
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