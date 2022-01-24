عربي-دولي

مقتل مسلح وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في جامعة ألمانية

Lebanon 24
24-01-2022 | 11:30
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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، عن إصابة عدة أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد.

وقالت الشرطة إن المسلح قتل لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن الحادث، كما لم تذكر عدد الأفراد الذي أصيبوا أم مدى خطورة إصاباتهم. 

واكتفت الشرطة بالقول: "جاني منفرد أطلق النار في قاعة محاضرات وجرح عدة أشخاص"، وطلبت من الأفراد تجنب منطقة نوينهايمر فيلد في هايدلبرغ ، حيث تقع جامعة المدينة.

وبحسب مصادر وكالة الأنباء الألمانية DPA، فإن المسلح هو طالب في الجامعة، وقد أقدم على الانتحار بعد أن أطلق النار داخل القاعة.
المصدر: روسيا اليوم
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