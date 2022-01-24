عربي-دولي

طلب إيراني من السعودية والإمارات يتعلق بحل الأزمة اليمينة وإنهاء الحرب فيها

Lebanon 24
24-01-2022 | 13:00
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن المنطقة تواجه تحديات ومن بينها موضوع اليمن وما يجري هناك، مؤكدا أن "خلافات اليمن مع جيرانها شأن داخلي يمني".
وأضاف عبد اللهيان في كلمته التي ألقاها في اختتام المؤتمر الوطني لإيران و دول الجوار:  منذ بداية الأزمة اليمنية طرحنا مقترحات سياسية لحلها، والحرب ليست حلا للأزمة اليمنية".
وتابع: "نطلب من السعودية و الإمارات أن يتبنوا موقفا سياسيا لإنهاء الحرب و الحصار على اليمن و بدء حوار بين الأطراف اليمنية واستمرار الحرب لن يكون في صالح أي من الأطراف".
وأردف: "الطريق مفتوح أمام السعودية لاستئناف العلاقات مع بلادنا، ومتى ما قررت الرياض إعادة فتح سفارتها في طهران نحن نرحب بها".
وقال الوزير: إن "موضوع إعادة فتح السفارات يعتمد على قرار السعودية".
وأكد أن "الحوار لن يكفي لاستئناف العلاقات ويجب اتخاذ قرارات سياسية" مضيفا: "نعلن بصراحة أننا نتعامل في سياستنا الخارجية مع الشرق و الغرب دون أي تبعية ومع الحفاظ على استقلال البلاد".
وأشار عبد اللهيان إلى أنه كان من المقرر أن يشارك في الجلسة الصباحية للمؤتمر الوطني لإيران و دول الجوار، "لكن بما أننا وصلنا الى مرحلة في مفاوضات فيينا حيث يجب اتخاذ قرارات هامة، أجلت كلمتي إلى هذه الساعة".
المصدر: روسيا اليوم
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