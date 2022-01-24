عربي-دولي

الطيارون الروس والسوريون يجرون تدريبات مشتركة في الأجواء السورية

Lebanon 24
24-01-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-910853-637786488694262335.jpg
Doc-P-910853-637786488694262335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى الطيارون العسكريون الروس والسوريون مناوبة جوية في إطار تدريبات مشتركة في الأجواء السورية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.

وخلال التدريبات نفذ الطيارون الروس  ضربات (وهمية) ضد أهداف أرضية، فيما عمل زملاؤهم السوريون على مراقبة المجال الجوي وتوفير الغطاء الجوي اللازم.

واستخدم الطيارون الروس في التدريبات المقاتلات "سو-34" و""سو-35  وطائرة "أ-50" للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات "ميغ-23" و"ميغ-29".

وامتد مسار المناوبة الجوية على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات، وفوق المناطق الشمالية في سوريا، ومن المقرر أن يجري القيام بمثل هذه المناوبة المشتركة في المستقبل بصفة منتظمة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-01-24
16:00 | 2022-01-24
15:30 | 2022-01-24
14:30 | 2022-01-24
13:30 | 2022-01-24
13:00 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website