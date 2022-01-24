عربي-دولي

بسبب "اختلافات جوهرية".. مديرة الديوان الرئاسي التونسي تعلن استقالتها

Lebanon 24
24-01-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-910889-637786561392468469.png
Doc-P-910889-637786561392468469.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، اليوم الاثنين، أنها قدمت استقالتها من منصبها لرئيس البلاد قيس سعيد، بعد سنتين من العمل.

وقالت عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل"، مضيفة "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي، بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".

وأضافت "لكنني اليوم، وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء."
 
 
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-01-24
15:30 | 2022-01-24
15:00 | 2022-01-24
14:30 | 2022-01-24
13:30 | 2022-01-24
13:00 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website