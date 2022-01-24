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عربي-دولي
بسبب "اختلافات جوهرية".. مديرة الديوان الرئاسي التونسي تعلن استقالتها
Lebanon 24
24-01-2022
|
16:30
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أعلنت مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، اليوم الاثنين، أنها قدمت استقالتها من منصبها لرئيس البلاد قيس سعيد، بعد سنتين من العمل.
وقالت عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل"، مضيفة "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي، بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".
وأضافت "لكنني اليوم، وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء."
المصدر:
روسيا اليوم
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