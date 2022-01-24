عربي-دولي

التحالف: بدء تنفيذ عملية ضد أهداف عسكرية في صنعاء

Lebanon 24
24-01-2022 | 23:19
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الثلاثاء، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة تبعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في صنعاء.


وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
 
وتأتي العملية بعد يوم من تدمير التحالف صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.

وسقطت شظايا الصاروخ بعد اعتراضه على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية في المنطقة.

وأعلن التحالف، الاثنين، عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، في اعتداء لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بصاروخ باليستي على منطقة جازان جنوب غربي السعودية.
المصدر: سكاي نيوز
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