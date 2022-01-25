عربي-دولي

إصابة 7 أثناء هبوط مقاتلة إف-35 على حاملة طائرات أميركية

Lebanon 24
25-01-2022 | 00:00
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قالت البحرية الأميركية، إن سبعة عسكريين أصيبوا، الاثنين، في حادث وقع بينما كانت طائرة من طراز إف-35 تهبط على حاملة الطائرات يو.أس.أس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.


وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت أثناء "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي، وفق ما ذكرت رويترز.

وأضاف البيان أن الطيار "تمكن من القفز من الطائرة بسلام وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأميركي".
 
وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات.

وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة
المصدر: سكاي نيوز
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