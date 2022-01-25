لـ"تنقية الأجواء".. بايدن يتصل بصحفي معتذرا عن تلفظه بكلمة مهينة

قالت شبكة فوكس نيوز الأميركية، الاثنين، إن الرئيس، جو بايدن، اتصل بمراسل الشبكة، بيتر دوسي، "لتنقية الأجواء" بعد أن تلفظ الرئيس بكلمة مهينة بحقه خلال تغطية صحفية في البيت الأبيض.وكان بايدن يدلي بتصريحات بشأن أهمية المنافسة في الاقتصاد الأميركي، خلال اجتماع للجنة حكومية ستتولى الإشراف على تنفيذ أمر رئاسي يهدف إلى تنشيط المنافسة وتخفيف آثار الاحتكار قبل أن يقوم الصحفيون بطرح أسئلة.ورفض بايدن الإجابة عن أسئلة بشأن التوتر على الحدود الأوكرانية، وقال إنه عقد اجتماعا مع القادة الأوروبيين وصفه بـ"الجيد جدا" بشأن الموضوع، قبل أن يطلب من الصحفيين التركيز على موضوع الاجتماع الذي دعوا لتغطيته.وحين طُلب من الصحفيين مغادرة القاعة، سأل مراسل فوكس نيوز عن المسؤولية السياسية عن التضخم الذي يشهده الاقتصاد الأميركي، لكن الرئيس لم يجبه ثم تلفظ بكلمة مهينة بصوت منخفض لكن الميكروفون أمام بايدن كان فعالا.وقالت الشبكة إن الرئيس اتصل بالمراسل هاتفيا لـ"تنقية الأجواء"، وقال إن تعليقاته ليست شخصية، وشجعه على مواصلة طرح الأسئلة "المختلفة".وفي حديث للشبكة قال المراسل دوسي، إنه لم يسمع الكلمة المهينة لأن ضجة كانت في القاعة حين طُلب من الصحفيين المغادرة، لكن أحد الأشخاص سأله عما إذا كان قد سمع ما قاله بايدن.