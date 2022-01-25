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قتلى وجرحى في تدافع أمام إستاد بالكاميرون

Lebanon 24
25-01-2022 | 01:00
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لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع حصل مساء الاثنين أمام إستاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

ووقع الحادث قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بين المنتخب الوطني ومنتخب جزر القمر، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وقالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في" إن "تدافعا على مدخل إستاد أوليمبي" أوقع "ثمانية قتلى وعشرات الجرحى".

وأشارت إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة".               
المصدر: الحرة
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