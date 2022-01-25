عربي-دولي

إصابة 3 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين في نابلس

Lebanon 24
25-01-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-910972-637786900970155916.jpg
Doc-P-910972-637786900970155916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 3 فلسطينين في هجوم بالحجارة، ليل الاثنين، لمستوطنين يهود في إحدى بلدات نابلس بالضفة الغربية، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين فلسطينيين وجماعات حقوقية إسرائيلية.

وطاف يهود متطرفون في بلدة حوارة بالضفة الغربية احتفالا بالإفراج عن إسرائيلي مسجون منذ العام الماضي بتهمة إلقاءه الحجارة على فلسطينيين، حيث بدأ المستوطنون لاحقا في إلقاء الحجارة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتحطيم عدد من السيارات، وفقا لمسؤول أمني إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأ الاحتكاك عندما قامت عدد من السيارات التي كانت تسير على الطريق 60 في حوارة بإلقاء الحجارة على المحلات التجارية والسيارات المتوقفة مما تسبب في أضرار جسيمة".

وذكرت منظمة "ييش دين" (هناك قانون) اليسارية الحقوقية أن ما لا يقل عن 20 سيارة فلسطينية تضررت وتحطمت واجهات المحلات في القرية. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الضباط يحققون في الحادث.

في المقابل، قال المسؤول بالسلطة الفلسطينية، غسان دغلس، إن فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما من حوارة نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى في نابلس بعد أن أصيب في رأسه بحجر ألقاه يهودي إسرائيلي.

وبحسب رئيس بلدية حوارة، معين الضميدي، أصيب فلسطينيان آخران، يبلغان من العمر 12 و17 عاما على التوالي، بجروح طفيفة جراء رشق المتطرفين بالحجارة.

وقال الضميدي إنه عندما رشق الفلسطينيون مهاجميهم بالحجارة، أطلق الجنود الإسرائيليون الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وقال الضميدي: "لقد حطموا واجهات المحلات وصرخوا وشتموا سكان القرية، وكل ذلك كان في وجود الجيش".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على مزاعم الضميدي.

وتعد المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود متكررة، إذ يعيش نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.         
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-01-25
04:30 | 2022-01-25
04:00 | 2022-01-25
03:30 | 2022-01-25
03:00 | 2022-01-25
02:30 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website