عربي-دولي

بايدن: هناك إجماع تام مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء بلاده الأوروبيين التوصل إلى اتفاق "تام" بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين إثر انتهاء الاجتماع مع حلفاء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي "أجريت لقاء جيدا جدا، وهناك إجماع تام مع القادة الأوروبيين".

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي و القادة الأوروبيون أعربوا عن قلقهم من التصعيد الروسي وجددوا التزامهم بدعم سيادة أوكرانيا و وحدة أراضيها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حذر من أن أوكرانيا قد تصبح "الشيشان الجديدة".

في هذا الجو المتوتر، أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهب وأنها أرسلت سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ترفع من جاهزيتها لنشر جنودها بسبب التوترات التي تشهدها أوروبا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن وزير الدفاع، لويد أوستن، أمر بزيادة جاهزية وتأهب وحدات عسكرية من نحو 8500 جندي داخل الولايات المتحدة لتكون مستعدة في مدة زمنية قصيرة للانتشار في أوروبا، إذا تم تفعيل قوة الردع السريع التابعة للناتو.
المصدر: الحرة
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