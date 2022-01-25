16
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رئيس وزراء بريطانيا في عين العاصفة.. كعكة عيد ميلاده فضحته
Lebanon 24
25-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت محطة "آي تي في" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون نظم حفل عيد ميلاد في مقر "10 دواننغ ستريت"، في وقت كانت البلاد تخضع لإغلاق شامل يحظر التجمعات.
وفي حال جرى تأكيد هذه الحادثة، فقد تشكل فضيحة جديدة لبوريس جونسون، الذي يكافح من أجل بقائه في الحياة السياسية، بعد فضيحة سابقة تتصل بحضوره حفلا في مقر عمله بلندن، في فترة الإغلاق الأولى في عام 2020.
وشككت رئاسة الوزراء البريطانية بالتقرير الجديد الذي يتناول حفل عيد الميلاد، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الثلاثاء.
وكانت "آي تي في" البريطانية أفادت في وقت سابق بأن جونسون نظم حفلة عيد الميلاد داخل مقر "10 دواننغ ستريت"، وحضرها نحو 30 شخصا خلال الإغلاق الأول، الذي حظر التجمعات على البريطانيين، مما يشكل انتهاكا.
وذكرت القناة بأن زوجة رئيس الوزراء البريطاني، كاري جونسون، ساعدت في تنظيم الحفل، الذي أقيم بعد ظهر 19 يونيو 2020، وهو عيد ميلاد رئيس الوزراء.
وجرى الحفل في مقر مجلس الوزراء بعد عودة جونسون من زيارة مدرسة في منطقة هيرتفوردشاير.
وفي السابق، قدم جونسون مجموعة متنوعة من التفسيرات إزاء الحفلات التي سبق أن وردت أنباء بشأنها، فقد قال في بادئ الأمر إنه لم يجر انتهاك أي قواعد، قبل أن يضطر إلى تقديم اعتذار للشعب البريطاني بعد ذلك.
وقال زعيم المعارضة كير ستارمر عن تجمع عيد الميلاد: "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد بأن القواعد التي وضعها لا تنطبق عليه"، وفق "رويترز".
وأضاف "لا يمكننا تحمل استمرار هذه الحكومة الفوضوية التي تسير بغير هدى. رئيس الوزراء هو مصدر إلهاء وطني وعليه المغادرة".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
Lebanon 24
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
13:53 | 2022-01-24
24/01/2022 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة على طريق المطار... هذا ما يحصل (فيديو)
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة على طريق المطار... هذا ما يحصل (فيديو)
08:32 | 2022-01-24
24/01/2022 08:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
14:06 | 2022-01-24
24/01/2022 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله
15:25 | 2022-01-24
24/01/2022 03:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
Lebanon 24
أسباب انخفاض الدولار تتوضّح.. ماذا قال الخبراء عن "انتعاش الليرة"؟
12:00 | 2022-01-24
24/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-01-25
عبر حدود سوريا.. "الصفقة المشبوهة" بقبضة جيش الأردن
07:00 | 2022-01-25
الوضع يتفاقم.. قلق روسي من قوة الرد السريع الأميركية
06:30 | 2022-01-25
بعد شتمه بكلام مشين.. هذا ما فعله بايدن مع مراسل تلفزيوني
06:00 | 2022-01-25
انقطاع واسع النطاق للكهرباء عن 3 دول بآسيا الوسطى
05:48 | 2022-01-25
خبر مهمّ لـ"فايزر" عن الجرعة المعززة و"أوميكرون"... هذا ما أعلنته
05:30 | 2022-01-25
كندا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أوكرانيا
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
25/01/2022 14:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
25/01/2022 14:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
25/01/2022 14:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact