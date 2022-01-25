نعم يمكنك التقاط الأنفلونزا وكوفيد معاً.. لكن هل فلورونا حقيقية؟

كانت اختبارات كوفيد-19، في آذار 2020، بطيئة ومكلفة كما وكان وجودها نادراً. حينها، بدأت المستشفيات في كل أنحاء مدينة ذا برونكس في نيويورك بالاكتظاظ. لذلك غالبًا ما كان الأطباء في مركز مونتيفيوري الطبي يأمرون بإجراء العديد من الاختبارات للمرضى، في محاولة لتحديد أنواع العدوى المحتملة الأخرى أو التخلص من الاشتباه.وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "أولاً، إستبعد الأطباء الإنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي أو RSV، وهي العدوى الشائعة. بعد ذلك، قاموا باختبار كوفيد-19 ومجموعة كبيرة من الفيروسات الأخرى باستخدام العينة عينها في الوقت نفسه. ما وجدوه كان مدهشًا. على مدار شهر، أظهرت الاختبارات أن ما يقرب من 5 في المائة من المرضى ليس لديهم كوفيد فحسب، بل عدوى فيروسية أخرى في الجهاز التنفسي أيضًا. في البداية، كان الأطباء قلقين أكثر على هؤلاء المرضى، الذين كانت أجهزتهم المناعية تقاتل معركتين في وقت واحد. قالت الدكتورة سارة بارون، وهي طبيبة في المستشفى ساعدت في تأليف دراسة في مجلة العلاج الكيميائي المضاد للميكروبات لوصف النتائج، "ما وجدناه في الواقع هو أن المرضى الذين أصيبوا بكوفيد بالإضافة إلى عدوى أخرى، كان لديهم معدلات التهاب أقل في أجسامهم وكانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى". تشير بيانات الأطباء إلى أن المرضى الذين يعانون من أكثر من إصابة كانوا في الواقع أفضل حالًا. الدراسة صغيرة ومحدودة. إنها تجسد 14 حالة فقط من العدوى المتزامنة وحالات الإنفلونزا المستبعدة، وتطرح أسئلة أكثر مما تقدم الإجابات".وتابعت الشبكة، "لكن البحث قد يوفر نافذة مثيرة للاهتمام على التداخل الفيروسي، عندما يكبح أحد الفيروسات تأثيرات فيروس آخر، ويساهم في مجموعة متزايدة من الأدلة حول كيفية عمل هذه الظاهرة. يمكن للفيروسات أيضًا أن تعزز العدوى الأخرى وتزيد من حدة مرض الناس، وهو ما تم توثيقه في دراسات أخرى عن الإنفلونزا ونزلات البرد. يمكن أن يساعد تعلم المزيد عن التفاعلات المعقدة بين الفيروسات داخل نفس المضيف الباحثين على فهم أفضل للأنماط المعقدة للأوبئة. أدى ارتداء الكمامة والإغلاق والقيود الأخرى إلى إبطاء انتشار العديد من الفيروسات الشائعة. ولكن مع انفتاح العالم وانتشار متحور "أوميكرون" بسرعة، أصبح الباحثون الآن في وضع يمكّنهم من فك بعض ألغاز هذه التفاعلات. دعونا نزيل الالتباسات: كلمة "فلورونا"، التي تم التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي وتشير إلى شخص مصاب بكل من كوفيد والإنفلونزا، لا تحظى بشعبية لدى العلماء. قالت الدكتورة إلين فوكسمان، أخصائية المناعة في كلية الطب بجامعة ييل، "عبارة مثل "فلورونا" من شأنها أن تضلل الناس كثيراً. إنها تقدم فكرة اندماج فيروسين بطريقة ما في واحد، وهذا ليس هو الحال على الإطلاق". وتابعت: "شخص ما أصيب بعدوى من فيروسين. يصاب الناس بهذه العدوى في كل وقت"."وأضافت الشبكة، "لكن هذه العدوى المصادفة مثيرة للاهتمام إلى حد ما للباحثين. عندما يصاب شخص ما بفيروسين، هناك ثلاثة خيارات لكيفية حدوث ذلك. قال الباحثون إن التفاعل قد يتسبب في تأثير ضئيل أو معدوم. أو يمكن للفيروسات أن تهاجم في وقت واحد، مسببة ضررًا أكبر مما تفعله بمفردها. قال الدكتور جاي بويفين، عالم الفيروسات الإكلينيكي في جامعة لافال في مدينة كيبيك، الذي شارك في تأليف مراجعة للتداخل الفيروسي نُشر هذا الشهر في مجلة الأمراض المعدية الناشئة، مجلة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تؤدي العدوى المصاحبة إلى "زيادة تكاثر الفيروس وزيادة شدته". إنه خيار ثالث، وربما يكون الأكثر إثارة للاهتمام. يقول الباحثون إنه إذا كانت العدوى متقاربة في الوقت المناسب، فمن الممكن أن تمنع عدوى أخرى. يعتقد العلماء أن الإصابة بالفيروس الأول تضع نظام المناعة في الجسم في حالة تأهب قصوى، مما يؤدي إلى إفراز بروتين يسمى الإنترفيرون. هذه استجابة مناعية فطرية معممة ولا تتطلب ذاكرة مسبقة عن الغازي الفيروسي. تشير الأبحاث إلى أن بروتينات الإنترفيرون بمجرد إفرازها تبدأ عملية يمكن أن تمنع الفيروسات من التكاثر. قالت فوكسمان: "سيخلق حالة يتم فيها تفعيل استجابتك المضادة للفيروسات لعدة أيام إلى أسبوع على الأرجح". عندما يكون الوقت مناسبًا تمامًا، يمكن أن تمنع استجابة الإنترفيرون الناتجة عن الإصابة الأولية الفيروس الثاني من التكاثر أيضًا. يمكن لبعض الفيروسات تأخير استجابة الإنترفيرون، في حين يبدو أن فيروسات أخرى تقوم بتشغيله على الفور تقريبًا. وأضافت فوكسمان: "ما يختلف كثيرًا من فيروس إلى آخر هو الحجم والتوقيت - مقدار الفيروس الذي يتسبب في حدوث الإنترفيرون ومدى سرعة تحفيز الفيروس للإنترفيرون"."وبحسب الشبكة، "لقد عرف الباحثون عن التداخل الفيروسي منذ الستينيات، عندما لاحظت مجموعة من العلماء السوفييت أن لقاحًا حيًا ضد شلل الأطفال والفيروسات المعوية الأخرى يبدو أيضًا أنه يحمي من أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية غير ذات الصلة مثل الإنفلونزا. وثقت المزيد من الأبحاث مجموعة متنوعة من الروابط المحتملة بين فيروس وآخر، بعضها تم اختباره على الحيوانات أو في المختبر والبعض الآخر لوحظ في أنماط تفشي المرض. تشتبه العديد من المجموعات البحثية في أن التداخل الفيروسي قد غير توقيت انتشار إنفلونزا H1N1 في كل أنحاء أوروبا في شتاء عام 2009. وذكرت إحدى المجموعات أن فيروس Rhinovirus ربما أخّر جائحة H1N1 في فرنسا لعدة أسابيع. وجد بحث آخر أن تفشي الإنفلونزا يبدو أنه يقلل من احتمالات اكتشاف الفيروس المخلوي التنفسي. تشير أبحاث فوكسمان إلى أن عدوى نزلات البرد الشائعة مؤخرًا - من فيروسات الأنف - يمكن أن توقف تكاثر الفيروس المسبب لكوفيد-19. قالت إن فيروسات الأنف، التي تنتشر على نطاق واسع، حميدة نسبيًا بالنسبة لمعظم الناس وتؤدي إلى استجابة شبه فورية للإنترفيرون. وأضافت: "هل تريد حقًا علاج نزلات البرد؟ لست متأكدًا من ذلك. ربما تفتح الباب أمام فيروس أسوأ يريد أن يحتل نفس المكانة، وهو أنفك". وقالت فوكسمان إنه لا ينبغي لأحد أن يسعى للإصابة بنزلة برد لتجنب كوفيد. لكن معرفة المزيد عن التداخل الفيروسي يمكن أن يساعد في الاستعداد للأوبئة في المستقبل".وتابعت الشبكة، "قال بويفن إن إجراء مزيد من الأبحاث حول أنماط المرض يمكن أن يحسن نماذج التنبؤ بالجوائح ويساعد مسؤولي الصحة العامة على معرفة الوقت المناسب لتقديم تدابير وقائية مثل ارتداء الكمامة. كما يرى إمكانية تطوير علاجات تستخدم نسخًا متخلفة من الفيروسات لتحفيز الاستجابات المناعية الفطرية. ينظر باحثون آخرون إلى هذه الجهود ببعض الشك، لأن استجابات الإنترفيرون تميل إلى أن تكون قصيرة ومن الصعب التنبؤ عندما يكون شخص ما معرضًا لخطر الإصابة. قالت سوزان فايس، أستاذة علم الأحياء الدقيقة في جامعة بنسلفانيا، "لست متأكدة من التطبيق العملي الذي سيكون لهذا المضاد للفيروسات". لم تنجح الجهود السابقة لتسخير قوة الجهاز المناعي الفطري. في الثمانينيات، أصبح الباحثون متحمسين لاستخدام بخاخات الأنف اليومية من مضاد للفيروسات لمنع نزلات البرد. وقالت فوكسمان إن الآثار الجانبية انتهى بها الأمر إلى أن تكون سيئة مثل البرد نفسه، مشيرةً إلى أن الجهاز المناعي الفطري هو "سيف ذو حدين" إذا تم المبالغة في تحفيزه".وبحسب الشبكة، "أدت الكمامات وعمليات الإغلاق وغيرها من الإجراءات الوقائية إلى منع العديد من الفيروسات من الانتشار على نطاق واسع خلال الـ 22 شهرًا الماضية. مع تخفيف هذه القيود وانتشار متحور "أوميكرون" بسرعة، من المتوقع أن تزداد احتمالية إصابة شخص ما بالفيروس المسبب لكوفيد وفيروس آخر في نفس الوقت، مما يجعله وقتًا شيقاً للبحث. وقالت فوكسمان، "في الحياة الطبيعية، هناك قدر كبير من دوران فيروسات الجهاز التنفسي. أتوقع أننا سنرى ذلك قريبًا"، مضيفةً أنه وقت فريد لدراسة التداخل الفيروسي. وأضافت: "العلماء يهتمون الآن. أعتقد أننا سنتعلم عن هذا في السنوات القادمة". إنه موضوع صعب الدراسة. قد يكون الأشخاص المرضى جدًا أكثر عرضة للبحث عن الاختبارات التي تحدد عدوى متعددة أو تلقيها. يصعب التعرف على الحالات التي يمنع فيها فيروس آخر من التكاثر ويسبب مرضًا شديدًا. حذر بعض العلماء من أنه مع إزالة الكمامات وعودة الأنماط الاجتماعية إلى طبيعتها، يمكن أن تعود فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى لتهدر من جديد. تتمثل فرضية فوكسمان في أنه مع انفتاح المجتمع، يمكن لظاهرة التداخل الفيروسي أن تمنع بعض تلك الفيروسات أن تنموا إلى مستوى خطير دفعة واحدة".