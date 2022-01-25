عربي-دولي

كندا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أوكرانيا

Lebanon 24
25-01-2022 | 05:30
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أصدرت وزارة الخارجية الكندية بياناً تنصح وتخطر من خلاله مواطنيها بضرورة تجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب الوضع على الحدود.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها في الإنترنت: "يجب تجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المستمرة من روسيا والاستعدادات العسكرية داخل وحول البلاد. إذا كنت في أوكرانيا، فيجب عليك تقييم ما إذا كانت إقامتك ضرورية".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت أمس الاثنين أن 4 دول غربية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا، أبلغت كييف بنية إجلاء موظفين بسفاراتها من أوكرانيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأميركية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب حدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية، حسب زعمهم.

ولكن روسيا أكدت مرارا أنه لا نية لها لشن أي هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
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