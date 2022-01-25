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بعد شتمه بكلام مشين.. هذا ما فعله بايدن مع مراسل تلفزيوني

Lebanon 24
25-01-2022 | 06:30
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قال مراسل قناة فوكس نيوز، بيتر دوسي، الذي نعته جو بايدن بلفظ مشين، إن الرئيس الأميركي اتصل به بعد الحادث، وأنهما لا يحملان ضغينة ضد بعضهما البعض.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن المراسل قوله: ""بعد ساعة من الحدث، اتصل (بايدن) بي على هاتفي. وقال: لا شيء شخصي، يا صديقي. من ثم تحدثنا عن المضي قدما. وقلت إنني سأستمر في طرح أسئلة مختلفة عما يسأله الآخرون".

وأشار المراسل إلى أن الرئيس "نزع فتيل الموقف وسارت المحادثة بشكل جيد".

في وقت سابق أفيد أنه بعد كلمة الافتتاح في إحدى اجتماعات الرئيس وممثلي الإدارة، طلب من الصحافة مغادرة القاعة. وهنا أسرع الصحفيون في طرح الأسئلة، ومن بينهم مراسل الشبكة، بيتر دوسي، الذي سأله عما إذا كان ارتفاع الأسعار يمثل عبئا على السياسيين في سياق انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة. أجاب بايدن بسخرية، ولم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحاً: "إنها ميزة عظيمة، المزيد من التضخم!"، قبل أن يضيف ويُسمع صوته وهو يتمتم "يا له من ابن عاهرة غبي".
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