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تحطم أحدث مقاتلة أميركية في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:13
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أعلن الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، عن تحطم أحدث طائرة مقاتلة من طراز "F-35С Lightning II" أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب بيان لأسطول المحيط الهادئ الأميركي: "الحادث وقع أثناء هبوط المقاتلة على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي، في 24 كانون الثاني 2022.. وأثناء الحادث قفز الطيار بأمان وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية.. وأن الطيار في حالة مستقرة.. كما أصيب في الحادث سبعة بحارة، تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى في الفلبين، فيما عولج البحارة الآخرون على متن الحاملة".

ولفت بيان الأسطول إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة بطلعة طيران روتينية.

ويجرى حالياً التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من طراز"F35C".
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