خبر مهمّ لـ"فايزر" عن الجرعة المعززة و"أوميكرون"... هذا ما أعلنته

قالت شركة فايزر إنّ "الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحوّر "أوميكرون" لمدة 4 أشهر".وكان الرئيس التنفيذي لـ"فايزر" ألبرت بورلا ، قد قال إنّ "التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة".وأثبت لقاح "فايزر - بيونتك" المضاد لـ"كوفيد-19" أنّه فعال ضدّ المرض والوفاة في حالة الإصابة بمتحوّر "أوميكرون" شديد العدوى، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.