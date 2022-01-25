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خبر مهمّ لـ"فايزر" عن الجرعة المعززة و"أوميكرون"... هذا ما أعلنته

Lebanon 24
25-01-2022 | 05:48
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قالت شركة فايزر إنّ "الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحوّر "أوميكرون" لمدة 4 أشهر".

وكان الرئيس التنفيذي لـ"فايزر" ألبرت بورلا ، قد قال إنّ "التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة".

وأثبت لقاح "فايزر - بيونتك" المضاد لـ"كوفيد-19" أنّه فعال ضدّ المرض والوفاة في حالة الإصابة بمتحوّر "أوميكرون" شديد العدوى، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.
المصدر: العربية

عربي-دولي

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