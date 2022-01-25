عربي-دولي

إسرائيل تقف أمام 3 تحديات خطيرة.. تقرير جديد يكشف التفاصيل

Lebanon 24
25-01-2022 | 14:00
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حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، مشيرا إلى "عدم وجود خطة شاملة وطويلة الأمد للتصدي لهذه التحديات".

وفي تقرير له، أوضح المعهد أن "إسرائيل تواجه 3 تحديات رئيسية وهي المشروع النووي لإيران وسعيها لامتلاك أسلحة نووية وقدرتها على إنتاج قنبلة نووية، والأوضاع الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية، والاستقطاب الاجتماعي الداخلي".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي" مكان" بأن  "الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أكد عند تسلمه نسخة من التقرير، أهمية رأب الصدع - لا سيما في القضايا السياسية - ومنع الانشقاق في المجتمع، للحفاظ على أمن إسرائيل واستقرارها وازدهارها".
 
(روسيا اليوم)
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