عربي-دولي

وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا

Lebanon 24
25-01-2022 | 12:30
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أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها.
ووفقا لتصريحات أدلى بها ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين داخل البرلمان الأوكراني، ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد أن "كييف لا ترى خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، بداية من اليوم".
وقال: "نحن نقيّم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود، إنهم ينسحبون باستمرار، ثم يسحبون القوات، ويجرون التدريبات".
وأكد: "يمكنني القول على وجه اليقين، أنه حتى اليوم، لم تنشئ القوات المسلحة الروسية مجموعة ضاربة، يمكنها شن غزو عنيف لأوكرانيا".

ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من تطابق البيانات الأوكرانية والدول الشريكة، إلا أن هناك اختلاف في تفسيرها".
وفي تصريحاته أبدى ريزنيكوف استعداده للقاء نظيره الروسي سيرغي شويغو، إذا كان هذا اللقاء في إطار مفاوضات دولية وبمشاركة الشركاء الدوليين.
وقال: "إذا تم اقتراح الاجتماع كجزء من المفاوضات في بروكسل أو في ميونيخ بمشاركة شركائنا، ووزراء دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا، فسأكون جاهزا للقاء".
المصدر: سبوتنيك
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