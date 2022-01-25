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روسيا تُدرج نافالني على قائمتها الخاصة بالإرهاب

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:30
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أدرجت روسيا المعارض أليكسي نافالني المسجون منذ عام، على قائمتها لـ"الإرهابيين والمتطرفين"، وفق لائحة دائرة الرقابة المالية الفدرالية في الاتحاد الروسي.

وأضيفت إلى القائمة أيضاً ليوبوف سوبول، وهي واحدة من دائرة نافالني المقربة وتعيش في المنفى بسبب ملاحقات قانونية بحقها، وفق وكالة "فرانس برس".
المصدر: العربية
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