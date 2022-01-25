فوضى في مطار إسطنبول... ماذا يحصل مع المسافرين؟ (فيديو)

İstanbul Havalimanında mahsur kalan yurtdışı yolcuları, “Otele ihtiyacımız var” sloganlarıyla durumu protesto ediyor.
(@haskologlu)pic.twitter.com/618lP4UTwC
— BBO News (@bbonewstr) January 25, 2022
İstanbul Havalimanında mahsur kalan yurtdışı yolcuları, “Otele ihtiyacımız var” sloganlarıyla durumu protesto ediyor.
İstanbul Havalimanı’nda bazı yolcular, “We need Hotel” sloganıyla protestoya başladı.
pic.twitter.com/AYjDRuT2Jc
— Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) January 25, 2022
İstanbul Havalimanı’nda bazı yolcular, “We need Hotel” sloganıyla protestoya başladı.
pic.twitter.com/AYjDRuT2Jc