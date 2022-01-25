عربي-دولي

فوضى في مطار إسطنبول... ماذا يحصل مع المسافرين؟ (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2022 | 13:00
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شهد مطار اسطنبول الدولي احتجاجات من مسافرين من جنسيات مختلفة، مطالبين بتأمين فنادق لهم بعد إلغاء رحلاتهم الجوية بسبب الثلوج، بحسب مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، احتج المسافرون الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في مطار إسطنبول على الوضع بشعارات "نحتاج إلى فندق".

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة ورداءة الطقس إلى توقف حركة المرور في مدينة اسطنبول ووقف الرحلات الجوية في مطار اسطنبول لساعات.

وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي عبر مدرج واحد، بعد إغلاق لساعات بسبب كثافة الثلوج.

المصدر: روسيا اليوم
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