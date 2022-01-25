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الصدر: لن أتحالف مع المالكي

Lebanon 24
25-01-2022 | 13:30
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حسم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمره، مؤكدا أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

وقال الصدر: "أبلغت هادي العامري وفالح الفياض برفضي التحالف مع المالكي".

المصدر: سكاي نيوز
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الصدر

نوري المالكي

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