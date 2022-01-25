الصدر: لن أتحالف مع المالكي

حسم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمره، مؤكدا أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.



وقال الصدر: "أبلغت هادي العامري وفالح الفياض برفضي التحالف مع المالكي".



