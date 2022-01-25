عربي-دولي

روسيا تُطلق مناورات جديدة قرب أوكرانيا وفي القرم

Lebanon 24
25-01-2022 | 14:30
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بدأت القوات الروسية سلسلة جديدة من المناورات في جنوبي البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، في وقت لا يزال التوتر على حاله مع الجارة الغربية التي تقول إن الكرملين يريد غزوها.

وبحسب وكالات أنباء روسية، يشارك في التدريبات العكسرية 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

ونقلت الوكالات عن قائد القوات الروسية في جنوب روسيا ألكسندر دفورنيكوف قوله إنها عملية "مشتركة" تشمل خصوصًا "سلاح الجو ومضادات الطائرات وسفن أسطولَي البحر الأسود وبحر قزوين".

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت روسيا مناورات حربية واعة النطاق وقالت إن مناورات أخرى ستتم في المستقبل القريب.
المصدر: سكاي نيوز
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