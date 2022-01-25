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للمرة الأولى... أول قاضية تُؤدّي اليمين أمام المحكمة العليا في باكستان

Lebanon 24
25-01-2022 | 15:30
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عينت باكستان، عائشة مالك، كقاضية في المحكمة العليا الباكستانية، في خطوة تاريخية فريدة بالنسبة للعالم الإسلامي.

وأدار رئيس المحكمة العليا، جولزار أحمد، أداء عائشة اليمين في إسلام أباد. وكان هذا الحدث تطورا مثيرا للجدل للنظام القضائي الباكستاني الذي يهيمن عليه الذكور.

وغرد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على "تويتر" مهنئا عائشة مالك: "أتمنى لها كل التوفيق".
المصدر: روسيا اليوم
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